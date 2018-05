Neben Meister Schwäbisch Hall Unicorns und den Dresden Monarchs zählen wie erwartet auch Samsung Frankfurt Universe und New Yorker Lions Braunschweig in der GFL 2018 zum Spitzenquartett.

Auch zu Pfingsten gewannen alle vier ihre Spiele souverän, wobei nur die Frankfurter in Ingolstadt kurzzeitig einmal in Rückstand gerieten, darauf aber mit einer Serie von vier Touchdowns antworteten und am Ende 40:26 siegten.

Deutsche Duell im Eurobowl-Finale

Für Frankfurt und Braunschweig geht es außer um Bundesligapunkte derzeit auch um die Vorbereitung auf das Endspiel um den Eurobowl. Die 32. Auflage des Europapokal-Finals wird am 9. Juni in der Frankfurter PSD Bank Arena gespielt (Tickets sind im Vorverkauf hier erhältlich). Es ist das fünfte Mal, dass es in diesem Wettbewerb zwei deutsche Teams im Endspiel stehen.

Das Finale ist zudem die Neuauflage des Eurobowls des Vorjahres und bietet den Frankfurtern Gelegenheit zur Revanche. Damals kassierte Samsung Frankfurt Universe eine deutliche Niederlage (14:55) gegen die Braunschweiger, die damit ihren fünften europäischen Titel insgesamt und den dritten in Folge gewannen.

Die Frankfurter denken vor dem Duell aber lieber an das spätere GFL-Halbfinale 2017 zurück, als sie die Braunschweiger beim 21:23 bis kurz vor Schluss mächtig in Bedrängnis brachten.

Frankfurt muss noch zum Meister

Darauf will man nun am 9. Juni in der PSD Bank Arena aufbauen. In den zwei Wochen bis dahin bietet der GFL-Spielplan beiden die Gelegenheit zur Vorbereitung auf ihr Europa-Duell.

Am letzten Mai-Wochenende sind mit Hamburg in Braunschweig und Stuttgart in Frankfurt erst einmal die jeweiligen Tabellenletzten zu Gast - wohl eine gute Chance, auch den Reservisten noch Spielpraxis zu gönnen.

Während die New Yorker Lions danach pausieren dürfen, wird es in der Woche darauf für die Frankfurter richtig ernst: Sechs Tage vor dem Eurobowl müssen sie in den Optima Sportpark nach Schwäbisch Hall zum ersten Vergleich des Jahres mit Meister Unicorns.

Kontroverse Frage

Ob eine Woche Pause vor einem wichtigen Spiel besser ist als eine Woche mit einem echten Härtetest, ist im American Football eine kontrovers diskutierte Frage. Nicht selten haben in den NFL-Playoffs die Favoriten gerade nach einer "Bye Week" zum Auftakt einen schweren Stand. Auch im diesjährigen Eurobowl-Finale könnte diese Frage noch eine Rolle spielen.

Ein drittes GFL-Team hat ebenfalls noch Aussichten auf ein europäisches Finale in dieser Saison: Die Potsdam Royals benötigen dazu in der EFL im letzten Vorrundenspiel gegen den Schweizer Meister Calanda Broncos am 27. Mai einen Heimsieg.

Dann würden sie im EFL Bowl auf den italienischen Titelträger Milano Seamen treffen. Mit dem 31:20-Sieg bei den Berlin Rebels in der GFL letzte Woche zeigten die Potsdamer sich für die Aufgabe bestens gerüstet.

SPORT1 baut GFL-Kooperation aus

Noch mehr American Football auf SPORT1: Deutschlands führende 360°-Sportplattform und die German Football League (GFL) bauen ihre im Frühjahr begonnene Kooperation aus.

Vor der exklusiven Free-TV-Liveübertragung des German Bowls XL am 13. Oktober, des Endspiels um die 40. Deutsche Meisterschaft im American Football, wird SPORT1 ab August jeden Mittwoch "Kick Off – Das GFL-Magazin" im Free-TV ausstrahlen.