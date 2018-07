Die Allgäu Comets haben sich von Cheftrainer Stan Bedwell und dem Großteil seines Stabes getrennt. Dies war das Resultat einer gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Trainerstab am Montag abend.

Hesham Khalifa als Offensive Coordinator und Rafael Jagielski als Defense-Chef werden beim Spiel der Comets am Sonntag gegen die Marburg Mercenaries als Interimstrainer an der Seitenlinie verantwortlich sein. Khalifa gehört dem Trainerstab der Allgäuer seit Jahren an, Jagielski war bis 2017 Defensive Coordinator des Junioren-Teams der Comets. (SERVICE: Alle News zur GFL)

Die Comets hatten Bedwell in der Winterpause verpflichtet, und während der Vorbereitung hatte er mit seinem extremen Konzept, im Angriff ausschließlich Pässe zu spielen, Euphorie im Umfeld des GFL-Teams ausgelöst. Während der Saison gab es gegen stärkere Gegner mit dieser Strategie jedoch krachende Niederlagen, dazu auch eine im Heimspiel gegen den Vorletzten München.

Spieler und Trainer nicht einer Meinung

Schon nach den Niederlagen war jeweils unverhohlen auch aus Kreisen des Vorstands Unmut erkennbar gewesen. Nun hieß es, Trainer und Spieler wären zuletzt immer öfter unterschiedlicher Meinung gewesen. Bedwells Versuch, seine Vision einer für den Football revolutionären Angriffstaktik mit dem Kader der Comets in der GFL auszutesten, scheiterte damit.

Der Vereinsvorstand begann sofort mit der Suche nach einem Nachfolger und hat erste Kontakte aufgenommen. Das Team steht nun aber zunächst ohne Cheftrainer vor der wichtigen Partie am kommenden Sonntag gegen die Marburg Mercenaries, die man eigentlich vom dritten Platz in der GFL Süd verdrängen wollte.

