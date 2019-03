Es ist das Saison-Highlight für American-Football-Fans in Deutschland: Am 12. Oktober 2019 findet das Finale der German Football League (GFL) statt. In diesem Jahr wird das Endspiel in der Frankfurter Commerzbank-Arena ausgetragen. SPORT1 übertragt das Event ab 18 Uhr LIVE und exklusiv im Free-TV.

Im vergangenen Jahr kürten sich die Schwäbisch Hall Unicorns zum deutschen Meister. Sie siegten gegen Samsung Frankfurt Universe mit 21:19. Für die Unicorns war es der vierte Titel bei der siebten Finalteilnahme. Nur einmal seit 2011 waren sie nicht im Endspiel dabei. Hält die Serie an?

Gespielt wird in diesem Jahr im Frankfurter Fußball-WM-Stadion. Der Austragungsort der vergangenen Jahre, der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin, wird derzeit umgebaut. Doch auch Frankfurt hat American-Football-Erfahrung. 2010 wurde hier bereits eine Europameisterschaft ausgetragen.

Tickets zum German Bowl erhältlich

Die German Football League (GFL) ist die traditionsreichste Liga im American Football in Europa. Gegründet von sechs Teams im Jahre 1979 umfasst sie 16 Teams, je acht in GFL Nord und GFL Süd. Die vier bestplatzierten Teams jeder Staffel spielen die Playoffs um den Einzug in den German Bowl.

Neben der Übertragung im Free-TV begleitet SPORT1 den German Bowl auch auf SPORT1.de und in der SPORT1-App.

