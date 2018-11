Schlimme Demütigung für die New York Yankees.

Im dritten Spiel der Playoff-Serie gegen die Boston Red Sox musste der 27-malige MLB-Champion eine bittere 1:16-Niederlage hinnehmen - und das vor heimischer Kulisse! Bereits Mitte des vierten Innings lagen die Gastgeber hoffnungslos mit 0:10 in Rückstand. (Ergebnisse und der Spielpan der MLB)

Ein wahres Kunststück gelang dabei Brock Holt. Der Infielder der Red Sox trumpfte mit einem Cycle (ein Single, ein Double, ein Triple und ein Homerun) auf.

Der 30-Jährige ist der erste Spieler in der MLB-Geschichte, dem dies in der Postseason gelungen ist.

In der Serie führen die Red Sox mit 2:1. Bereits in der Nacht zum Mittwoch haben die Red Sox die Chance, in das Halbfinale einzuziehen.

Astros und Dodgers weiter

Titelverteidiger Houston Astros und Vorjahresfinalist Los Angeles Dodgers sind bereits in die Runde der letzten Vier vorgedrungen. Die Astros gewannen in der American League auch ihr drittes Spiel (11:3) gegen die Cleveland Indians, die Dodgers setzten sich in der National League durch das 6:2 gegen die Atlanta Braves in ihrer Serie mit 3:1 durch.

Im Halbfinale (best-of-seven) bekommt es Los Angeles ab Freitag mit den Milwaukee Brewers zu tun. Houston trifft entweder auf die Boston Red Sox oder Rekordmeister New York Yankees.

Die Astros hatten im vergangenen Jahr im Finale gegen die Dodgers (4:3) zum ersten Mal die World Series gewonnen.

Die Playoffs der MLB im Überblick:

Divisional Series (Best of Five), National League

Milwaukee Brewers - Colorado Rockies 3:0

Los Angeles Dodgers - Atlanta Braves 3:1

Divisional Series (Best of Five), American League

Boston Red Sox - New York Yankees 2:1

Houston Astros (TV) - Cleveland Indians 3:0