Free Agent Manny Machado steht nach Informationen von ESPN vor einem Mega-Vertrag bei den San Diego Padres.

Der 26-Jährige soll demnach einen Zehnjahresvertrag über 300 Millionen US-Dollar unterschreiben. Dies wäre der größte Free-Agent-Contract in der Geschichte des US Sports. Den höchsten Vertrag in der MLB unterschrieb 2014 Giancarlo Stanton. Er unterzeichnete bei den Florida Marlins einen 13-Jahres-Vertrag über 325 Millionen US-Dollar.

Machado, der auf den Positionen Shortstop und Third Baseman spielt, verlor in der vergangenen Saison mit den Los Angeles Dodgers in der World Series gegen die Boston Red Sox. In den vergangenen vier Spielzeiten gelangen ihm jeweils mehr als 30 Homeruns.

Die San Diego Padres warten bereits seit zwölf Spielzeiten auf eine Playoff-Teilnahme. Machado wurde in seiner Karriere viermal zum All-Star gewählt, zudem durfte er sich zweimal über den Gold Glove Award freuen.