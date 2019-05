Der Berliner Max Kepler ist in der Major League Baseball (MLB) zum "Spieler der Woche" gekürt worden.

Der 26-Jährige schlug in der vergangenen Woche drei Homeruns für die Minnesota Twins, holte selbst zehn Punkte und erzielte zehn RBIs, also Treffer am Schlagmal, die zu Punkten führen.

Kepler, der vor seiner persönlich besten Saison steht, kommt nach 48 Einsätzen bereits auf zwölf Homeruns. Im Vorjahr hatte er in 156 Spielen 20 Homeruns geschlagen.