Historische Leistung des deutschen MLB-Stars Max Kepler.

Der Outfielder der Minnesota Twins schlug beim 6:2-Sieg gegen die Cleveland Indians fünf Homeruns in fünf aufeinanderfolgenden At Bats (Duelle zwischen Pitcher und Schlagmann) gegen Trevor Bauer.

Laut des US-Datenportals Elias Sports Bureau ist der Deutsche erst der dritte Spieler, der eine solche Marke schafft. Zuvor gelang dieses Kunststück nur Carlos Delgado gegen Jorge Sosa (2003/2004) und Frank Howard gegen Bob Hendley (1963/1964).

"Jeder Pitcher ist gleich, ich habe den selben Ansatz. Ich versuche es zu vereinfachen, wenn ich dort stehe", spielte Kepler seine Leistung herunter. Minnesotas Manager Rocco Baldelli war dagegen ob der Leistung seines Schützlings völlig aus dem Häuschen: "Es ist unfassbar, dass das vor unseren Augen passiert. Niemand hat so etwas gesehen."

Bereits beim Twins-Sieg gegen die Indians am 6. Juni gelangen Kepler drei Homeruns gegen Bauer. Insgesamt war es bereits das vierte Spiel von Kepler mit mehreren Homeruns in dieser Saison. Auf die selbe Anzahl war er zuvor in allen drei Spielzeiten zusammen gekommen. Zuvor hatte der Berliner bereits Anfang Juli seinen persönlichen Homerun-Rekord gebrochen.