Die New York Yankees haben in der MLB einen Rekord für die meisten Homeruns in einem Monat aufgestellt.

Second Baseman DJ LeMahieu schlug im Auswärtsspiel am Sonntag (Ortszeit) bei den Los Angeles Dodgers den 59. Homerun für den Rekordchampion im Monat August und knackte damit die Bestmarke der Baltimore Orioles aus dem Mai 1987 und der Seattle Mariners aus dem Mai 1999 (beide 58).

Superstar Aaron Judge und Mike Ford verbesserten danach die Ausbeute der "Bronx Bombers" auf 61 Homeruns. Die Yankees haben in diesem Monat bereits 25 Spiele absolviert und bis zum Monatsende noch fünf weitere Partien, um den Bestwert in der 116-jährigen Ligageschichte weiter in die Höhe zu schrauben.