Die Schlagmänner der MLB haben einen neuen Homerun-Rekord aufgestellt. Mit dem von Jonathan Villar (Baltimore Orioles) erzielten 6106. Homerun beim 7:3 gegen die Los Angeles Dodgers wurde die bisherige Bestmarke von 2017 verbessert.

Es sind die einzigen beiden Jahre mit über 6000 Homeruns.

"Es ist unglaublich", sagte Villar, dessen Schläger einen Platz in der Hall of Fame bekommen wird: "Ich werde heute Nacht nicht schlafen können." Allein im August gab es in der MLB 1228 Homeruns.

Der deutsche Profi Max Kepler von den Minnesota Twins erzielte bisher 36 Homeruns und hat damit den Bestwert für einen in Europa geborenen Spieler aufgestellt.