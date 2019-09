Schwere Vorwürfe gegen MLB-Star Felipe Vazquez von den Pittsburgh Pirates!

Der Pitcher wurde am Dienstag verhaftet. Ihm werden unter anderem Kindesmissbrauch und sexuelle Belästigung Minderjähriger zur Last gelegt.

Ein Antrag auf Kaution wurde abgelehnt, Vazquez werden in Pennsylvania und Florida zahlreiche Straftaten zur Last gelegt.

Vorwurf: Sexuelle Belästigung und Verführung von Kindern

Konkret wirft das Florida Department of Law Enforcement Vazquez zwei Tatbestände vor: Computer-Pornografie in Verbindung mit Verführung von Kindern und das Schicken von obszönem Material an Minderjährige.

Wenig später erhoben auch die Strafverfolgungsbehörden in Westmoreland County (Pennsylvania) Anklage in drei Punkten: Sexueller Missbrauch Minderjähriger über 11 Jahren, unzulässiger Kontakt zu Minderjährigen und Verführung Minderjähriger.

Die Polizei war nach eigenen Angaben darüber informiert worden, dass Vazquez eine sexuelle Beziehung zu einem 13-jährigen Mächen gehabt haben soll.

Vazquez soll Minderjähriger Sex-Video geschickt haben

Zudem blieb er mit der heute 15-Jährige darüber hinaus auch über Handynachrichten in Kontakt.

Unter anderem habe er ihr dabei ein Sex-Video von sich selbst geschickt. Die Mutter hatte die entsprechenden Beweise auf dem Telefon ihrer Tochter gefunden.

Pirates-Präsident Frank Coonelly betonte in einem Statement: "Wir nehmen diese Angelegenheit und die Vorwürfe sehr ernst."

Vazquez ist von der MLB vorerst freigestellt, die Liga hat nach ESPN-Informationen noch keine eigenen Ermittlungen angestellt und wartet die Ergebnisse der Strafverfolgung ab.

Durch die Freistellung wird der Pitcher vorerst noch bezahlt, die Pirates können allerdings versuchen, seinen Vertrag für ungültig zu erklären.