Deutschlands Baseball-Star Max Kepler und die Minnesota Twins haben in der nordamerikanischen Profiliga MLB vorzeitig die Playoffs erreicht.

Durch ein 8:1 bei den Chicago Cubs sicherten sich die "Zwillinge" aus Minneapolis zum zweiten Mal nacheinander die Teilnahme an der K.o.-Runde, an der in diesem Jahr erstmals 16 Mannschaften teilnehmen. Die Qualifikation stand bereits nach dem 54. von 60 Saisonspielen fest.

Seit 2004 haben die Twins allerdings 16 Playoff-Spiele nacheinander verloren, zuletzt scheiterten sie im vergangenen Jahr in der ersten Runde mit 0:3 an Rekordmeister New York Yankees.

Für die Postseason bereits qualifiziert sind zudem der große Meisterschaftsfavorit Los Angeles Dodgers, die Tampa Bay Rays, die Chicago White Sox und die Oakland A's.