Die Los Angeles Clippers schnappen sich offenbar Superstar Kawhi Leonard. Und nicht nur das: Auch Paul George schließt sich wohl den Clippers an.

Das meldet ESPN-Journalist und NBA-Insider Adrian Wojnarowski via Twitter.

George im Trade zu den Clippers

Während NBA-Champion und Finals MVP Leonard Free-Agent war, kommt George per Trade von den Oklahoma City Thunder. Dafür sollen Wojnarowski zufolge neben Danilo Gallinari und Shai Gilgeous-Alexander vier ungeschützte und einen geschützten Erstrundenpick nach Oklahoma wandern.

Leonard unterschreibt in L.A. den erwarteten Maximal-Vertrag und bekommt in den nächsten vier Jahren 142 Millionen Dollar. Wojnarowski zufolge trafen sich George und Leonard vergangene Woche in Los Angeles um das gemeinsame Projekt zu besprechen. Leonard machte daraufhin Clippers-Besitzer Steve Ballmer und Präsident Lawrence Frank klar, dass er sich für die Franchise entscheiden werde, insofern George ebenfalls kommt.

Da die Entscheider Angst vor einer Big Three um Leonard, LeBron James und Anthony Davis beim Stadtrivalen Lakers hatten, blieb ihnen aus ihrer Sicht gar keine andere Wahl mehr, als sich auf einen Trade mit OKC einzulassen.