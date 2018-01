Weltweit fiebern Fans dem Showdown in der NFL zwischen den New England Patriots und den Philadelphia Eagles entgegen.

In der Nacht zum Montag (ab 0.30 Uhr in den LIVESCORES) steigt der 52. Super Bowl im U.S. Bank Stadium von Minneapolis.

SPORT1 hat die wichtigsten - und auch kuriosesten - Zahlen und Fakten vor dem größten Sport-Ereignis des Jahres.

0 Super-Bowl-Titel haben die Philadelphia Eagles auf dem Konto. Bislang standen sie zwar zweimal im Super Bowl, verloren aber 1981 gegen die Oakland Raiders und 2005 gegen die New England Patriots.

1,5 Jahre ist das U.S. Bank Stadium in Minneapolis alt. Eingeweiht wurde es übrigens nicht mit einem NFL-Spiel, sondern mit einem Fußball-Vorbereitungsspiel zwischen dem FC Chelsea und dem AC Mailand.

Zum 2. Mal tritt Justin Timberlake als Solo-Künstler bei der Halbzeit-Show auf. Dazu rockte er bereits 2001 mit seiner Band *NSYNC schon einmal den Super Bowl. Erlaubt er sich auch diesmal einen ähnlichen Fauxpas wie 2004 beim "Nippelgate"-Skandal mit Janet Jackson?

3 Super-Bowl-Ringe hat Patriots-Besitzer Robert Kraft. Eigentlich sollte er vier haben, doch der Ring von 2004 befindet sich in Russland. Denn Russlands Präsident Wladimir Putin gefiel der Meisterschaftsring so gut, dass er ihn, einmal anprobiert, einfach nicht mehr hergegeben hat.

5 Titel stehen für die Patriots zu Buche, immer waren Bill Belichick als Trainer und Tom Brady als Quarterback dabei.

5 Sekunden beträgt die Zeitverzögerung der Ausstrahlung der Halbzeitshow. Die wurde nach dem "Nipplegate"-Skandal eingeführt, um ein ähnliches PR-Desaster wie vor 14 Jahren zu verhindern.

7 Mal gewann Bill Belichick den Super Bowl. Neben den fünf Titeln mit New England gewann er als Defensive Coordinator der New York Giants 1987 und 1991 den Super Bowl.

7 von 13 Partien gewannen die Eagles gegen die Patriots in der Geschichte.

8 Euro kostet eine Dose Bier im Stadion.

Zum 8. Mal nehmen Bill Belichick als Trainer und Tom Brady als Spieler am Super Bowl teil.

10 Prozent der US-Amerikaner melden sich am Montag nach dem Super Bowl krank.

12 der letzten 13 Super-Bowl-Champions trugen im Endspiel weiße Trikots. In Minneapolis setzen die New England Patriots deswegen wieder auf ihre weißen Auswärtsjerseys.

Vor 13 Jahren standen sich die beiden Team im Super Bowl gegenüber. Als Sieger gingen die Patriots hervor.

Super Bowl wichtiger als Geburt

14 Prozent des US-Amerikaner würden nicht zur Geburt des Kindes erscheinen, wenn sie ihr Team live beim Super Bowl sehen könnten. Dies ergab eine Umfrage des Online-Portals Wallethub.com.

16 Euro kostet ein Burger im Stadion.

17 Jahre ist Bill Belichick schon Trainer der Patriots.

20 Prozent der US-Amerikaner würden auf die Hochzeit eines Familienmitglieds oder guten Freundes verzichten, wenn sie ihr Team live beim Super Bowl sehen könnten. Auch diese Zahl stammt von einer Umfrage des Portals Wallethub.com.

25 Euro kostet ein Cocktail im Stadion.

28,6 Punkte erzielten sowohl die Eagles als auch die Patriots 2017 durchschnittlich pro Spiel.

36 Titel gingen in den vier großen amerikanischen Teamsportarten Basketball, Baseball, Eishockey und American Football bislang nach Boston: Boston Celtics (17 NBA-Titel), Boston Red Sox (8 World Series, MLB), Boston Bruins (6 Stanley Cups, NHL), New England Patriots (5 NFL-Titel).

Zum 52. Mal wird der Super Bowl ausgespielt.

60 US-Dollar gibt der US-Amerikaner durchschnittlich für den Super Bowl aus.

150 goldene und mit Diamanten besetzte Super-Bowl-Ringe werden jährlich an das Siegerteam verteilt.

295 Punkte haben die Eagles in der Regular Season 2017 zugelassen.

296 haben die Patriots in der Regular Season 2017 zugelassen.

430 Getränke- und Essenstände versorgen die Fans im Stadion.

457 Punkte haben die Eagles in der Regular Season 2017 erzielt.

458 Punkte haben die Patriots in der Regular Season 2017 erzielt.

979 Toiletten gibt es im Stadion von Minneapolis für dringende Fälle.

2.000 Flachbildfernseher sind insgesamt im Stadion von Minneapolis verteilt.

2.400 Euro kostete das günstigste Ticket für den Super Bowl.

Im U.S. Bank Stadium von Minneapolis geht es in der Nacht zum Montag zur Sache © Getty Images

Teure Ringe

5.000 Dollar beträgt der Wert eines Super-Bowl-Rings.

14.500 Tonnen Chips werden während des Super Bowls verzehrt.

25.000 Dollar kostet die Vince-Lombardi-Trophy, die der Super-Bowl-Sieger erhält.

70.000 Sitzplätze bietet das Stadion von Minneapolis.

3,6 Millionen Kilogramm Guacamole werden während des Super Bowls verspeist.

5 Millionen US-Dollar kostet eine 30-sekündige Werbung beim Super Bowl.

52 Millionen Bierdosen werden während des Super Bowls verkauft.

100 Millionen Menschen verfolgen den Super Bowl allein in den USA vor dem TV (jeder dritte US-Bürger).

120 Millionen Liter Bier konsumieren die US-Amerikaner an diesem Tag.

800 Millionen TV-Zuschauer hatte der Super Bowl 2017 weltweit.

1,1 Milliarden US-Dollar kostete das Stadion von Minneapolis, das mit einer LED-Fluchtlichtanlage ausgestattet ist.

1,35 Milliarden Chicken Wings werden während des Super Bowls in den USA verzehrt. Das sind im Schnitt fünf (!!!) Chicken Wings pro Erwachsenem.

4,2 Milliarden US-Dollar Wetteinsätze gibt es beim Super Bowl. Man kann übrigens darauf wetten, dass US-Präsident Donald Trump in der Halbzeitpause twittert.