Unmittelbar nach der Super-Bowl-Pleite gegen die Philadelphia Eagles hatte Rob Gronkowski für Aufsehen gesorgt, als er bestätigte, dass er über ein vorzeitiges Karriereende nachdenke.

Nun scheint es sich der Tight End der New England Patriots aber anders überlegt zu haben. NFL-Insider Ian Rapoport berichtete am Mittwoch, dass der Patriots-Star voraussichtlich auch in der nächsten Saison in der NFL spielen wird.

Der 28-Jährige würde 2018 in das vorletzte Jahr seines Patriots-Vertrags gehen.