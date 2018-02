Steelers-Linebacker Ryan Shazier wird in der kommenden Saison nicht spielen können.

Das erklärte Pittsburghs Generalmanager Kevin Colbert am Mittwoch im Rahmen des NFL-Combines in Indianapolis. "Er weiß das und wir wissen das. Wir werden ihn weiterhin bei seiner Genesung unterstützen", sagte Colbert.

Shazier werde aber trotzdem in der Nähe der Mannschaft sein, seine Genesung vorantreiben und an Mannschafts-Treffen teilnehmen.

Der Linebacker hatte sich am 7. Dezember im Spiel gegen die Cincinnati Bengals schwer am Rücken verletzt. Danach musste er ins Krankenhaus, wurde an der Wirbelsäule operiert und musste erst mühsam wieder Laufen lernen.

Obwohl Shazier bereits mehrfach angekündigt hat, zurückkehren zu wollen, ist seine Zukunft als Profi-Spieler damit weiter ungewiss.