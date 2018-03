Footballstar Odell Beckham Jr. vom NFL-Team New York Giants steckt wegen eines nur sieben Sekunden langen Videoclips in Schwierigkeiten.

Im Internet kursiert ein Kurzfilm, zu sehen ist der Wide Receiver in einem Hotelbett neben einer Frau, die mit einer Kreditkarte hantiert. Außerdem: eine Pizza, ein vermutlicher Joint und ein weißes Pulver - womöglich Drogen.

"Wir kennen das Video, geben aber keine weiteren Kommentare ab", teilte ein Sprecher der Giants auf ESPN-Anfrage mit. Die Liga wollte sich nicht zum Vorfall äußern.

Frau im Beckham-Video enttarnt

Inzwischen hat sich die Frau in dem Video zu erkennen gegeben und weitere Details zur Entstehung verraten.

Das angehende französische Instagram-Model Laura Cuenca (aktuell ca. 1000 Follower) sagte der New York Post, dass das Video am 8. März im Hotel Four Seasons in Paris entstanden sei: "Ich kann mich nicht an den ganzen Abend erinnern, nur dass wir uns in einer Bar kennengelernt haben, in dem Hotel landeten und die Nacht miteinander verbracht haben."

Laura Cuenca hat Details über das Video mit NFL-Star Odell Beckham enthüllt © Instagram/@ellcnc

Beckham habe am Tag darauf das Hotel verlassen, um nach Madrid zu fliegen, wo er sich mit Fußball-Ikone Cristiano Ronaldo traf. Allerdings bestritt Cuenca in einem anderen Interview, Beckham hätte in dem Hotelzimmer Drogen genommen.

Für den NFL-Star kommt dieses Video zu einer Unzeit, steht er doch vor dem letzten Jahr seines Rookie-Vertrages, eigentlich wollte er mit den Giants einen lukrativen Kontrakt aushandeln, der ihn zum bestbezahlten Receiver der NFL-Geschichte machen sollte.