Der Spielplan der NFL-Saison 2018/19 nimmt langsam aber sicher Formen an. In der Nacht auf Freitag veröffentlicht die Liga den kompletten Spielplan. Einen kleinen Vorgeschmack gab es aber schon.

Die Kansas City Chiefs und die Los Angeles Rams duellieren sich am 19. November um 2.15 Uhr deutscher Zeit im Estadio Azteca in Mexiko City. Das Montagsspiel ist eine von vier NFL-Partien auf internationalem Boden der neuen Saison.

Drei Spiele werden in London ausgetragen. Im November hatten die NFL und Mexikos Tourismusministerium einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, der Spiele in Mexiko bis 2021 garantiert.

Im Vorjahr waren 77.000 Zuschauer beim Spiel zwischen den New England Patriots und den Oakland Raiders zu Gast. Für die Chiefs wird es das erste Spiel in Mexiko sein. Das letzte Monday Night Game in Mexiko hatte es 2016 zwischen den Oakland Raiders und Houston Texans gegeben.

Meister Philadelphia Eagles wird die Saison mit einem Heimspiel eröffnen. Sie beginnt voraussichtlich am 6. September 2018 und endet am 3. Februar 2019 mit dem 53. Super Bowl in Atlanta.