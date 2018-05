Der Quarterback der Pittsburgh Steelers, Ben Roethlisberger, will noch drei bis fünf Jahre in der NFL spielen, solange seine Gesundheit mit spielt und die Offensive Line weiter intakt ist, verriet der 36-Jährige der Pittsburgh Post-Gazette.

Im Draft holten die Steelers zwar Mason Rudolph an 76. Stelle nach Pittsburgh, doch das treibt "Big Ben" keinen Angstschweiß auf die Stirn. "Wenn er der Quarterback für die Zukunft sein soll, ist das großartig", so Roethlisberger. "Aber in meiner perfekten Welt wird das nicht allzu schnell eintreten."

In letzter Zeit kamen immer wieder Gerüchte auf, der Star-Quarterback würde seine Schuhe an den Nagel hängen. Doch nach dem Playoff-Aus gegen die Jacksonville Jaguars ließ er alle Zweifel verschwinden und sagte, dass er auch 2018 für die Steelers auflaufen werde.

Steelers wollen Roethlisbergers Vertrag verlängern

Der zweifache Super-Bowl-Champion hat noch zwei Jahre Vertrag und soll bereits mit der Klubführung in Verhandlungen wegen einer Ausdehnung des Kontrakts stehen. "Ich habe zu Art (Rooney II., dem Steelers-Besitzer) und Coach (Mike Tomlin) gesagt, dass ich gewisse Sachen – wie größere Verletzungen oder private Rückschläge - nicht selbst kontrollieren kann, ich mich aber zurzeit gut fühle und fit bin."

Und weiter: "Wenn die O-Line mich und meinen Körper zudem weiter so gut beschützt wie bisher, glaube ich, dass ich noch drei bis fünf Jahre in der NFL spielen kann." Roethlisberger untermauerte seine Aussagen mit seinen guten Leistungen zum Ende der Saison. In den letzten sieben Begegnungen warf der Quarterback 350 Yards und drei Touchdowns pro Spiel im Schnitt. Top-Werte in der NFL.

"Big Ben" will dritten Super Bowl gewinnen

Die angesprochene Offensive Line steht noch für Jahre unter Vertrag genauso wie Pittsburghs Angriffsmaschinerie in Person von Wide Receiver Antonio Brown und JuJu Smith-Schuster sowie Running Back Le'Veon Bell.

Die Steelers-Fans werden diese Aussagen gerne hören, während Rookie Rudolph vorerst auf der Bank Platz nehmen muss. Dafür aber kann er von einem der besten Quarterback aller Zeiten lernen, in Ruhe reifen und vielleicht noch ein Titel-Run unter Roethlisberger mit erleben.

