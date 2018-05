Anzeige

vergrößernverkleinern J. J. Watt will für die Beerdigungen der Amok-Opfer finanziell aufkommen © Getty Images

Eine Schießerei in einer Schule in Texas fordert viele Todesopfer. J.J. Watt, Defensive End der Houston Texans, will die Opferfamilien finanziell unterstützen.