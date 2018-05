Dem Verkauf der Carolina Panthers aus der US-Football-Profiliga NFL an Multimilliardär David Tepper (60) steht nichts mehr im Wege.

Am Dienstag stimmten auch die Teambesitzer und das Finanzkomitee der NFL dem Deal zu, das teilte die Liga nach einer Sitzung in Atlanta mit. Der Kaufpreis liegt laut Medienberichten bei 2,2 Milliarden Dollar (1,85 Milliarden Euro), das ist eine Rekordsumme in der NFL.

Die bisherige Höchstmarke für ein NFL-Team wurde 2014 erzielt (Buffalo Bills/1,4 Milliarden Dollar). Hedgefonds-Manager Tepper übernimmt den Super-Bowl-Teilnehmer von 2016 vom früheren NFL-Profi Jerry Richardson.

Der 81-Jährige war seit Gründung der Franchise im Jahr 1993 Besitzer, verkauft aber nun, da im Dezember gegen ihn eine Untersuchung wegen Fehlverhaltens am Arbeitsplatz eingeleitet worden war. Tepper ist seit 2009 Minderheitseigner von Ligakonkurrent Pittsburgh Steelers. Diese Anteile muss Tepper nach dem Kauf der Panthers jetzt abgeben.