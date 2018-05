Die NFL hat die Austragungsorte des Super Bowls für die Jahre 2023 und 2024 bekannt gegeben.

Wie die Liga am Mittwoch im Rahmen des traditionellen Frühjahrsmeetings in Atlanta mitteilte, findet das Meisterschaftsendspiel 2023 im Cardinals Stadium in Glendale, Arizona statt. 2024 ist der Superdome in New Orleans, Louisiana Schauplatz.

Dies entschieden die 32 Klub-Besitzer in einer geheimen Wahl.

Die Austragungsorte der kommenden NFL-Endspiele:

2019 Atlanta/Georgia (53./LIII)

2020 Miami/Florida (54./LIV)

2021 Tampa/Florida (55./LV)

2022 Los Angeles/Kalifornien (56./LVI)

2023 Glendale/Arizona (57./LVII)

2024 New Orleans/Louisiana (58./LVIII)