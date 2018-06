Die Football-Stars J.J. Watt und Aaron Rodgers dürfen von nun an einen Doktortitel führen. Quarterback Rodgers erhielt den Ehrendoktortitel in Humanmedizin der Universität von Wisconsin, Defensive End Watt wurde diese Ehre durch das Baylor College in Houston zuteil.

Watt nutzte seinen Titel, um Trainer Bill O'Brien von den Houston Texans ein Rezept für Entspannungspillen zu verschreiben. "Ich dachte, ich sei total entspannt", sagte O'Brien. "Das sieht er aber offensichtlich nicht so", so der Headcoach.

"Rezept gegen Verrücktheit"

Zudem empfahl der frischgebackene Doktor seinem Teamkollegen Christian Covington eine ganz spezielle Therapie. "Hallo, mein Name ist Christian und ich leide unter Verrücktheit", twitterte Covington zu einem Foto des Rezepts. Watt riet seinem Mitspieler, zwei Wochen auf Marvel-Verfilmungen zu verzichten sowie die Haarfarbe zu wechseln. Covington hatte sich in der vergangenen NFL-Saison die Haare silbern gefärbt.

Rodgers erhielt die Ehrendoktorwürde für sein Engagement für krebskranke Kinder. Laut Auskunft der Universität half Rodgers, 2,8 Millionen Dollar für die Forschung aufzubringen.