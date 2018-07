Darrelle Revis, vor drei Jahren Super-Bowl-Champion mit den New England Patriots, hat seine Football-Karriere beendet.

"Ich schließe ein Kapitel in meinem Leben, von dem ich als Kind geträumt habe", teilte Revis über die sozialen Netzwerke Twitter und Instagram mit.

Der siebenmalige Pro-Bowler Revis (33) hat in der US-Profiliga NFL seit 2007 als Cornerback für die Patriots, New York Jets, Tampa Bay Buccaneers und Kansas City Chiefs gespielt. 2015 holte er mit New England seinen einzigen Titel.