Dieser Deal revolutionisiert den NFL-Markt für Running Backs: Die Los Angeles Rams verlängern den Vertrag mit Todd Gurley um vier Jahre - und bezahlen dem 23-Jährigen damit eine bisher für Running Backs unerreichte Summe von 60 Millionen Dollar.

Das berichtet ESPN-Journalist Adam Schefter. Demnach sind Gurley 45 Millionen Dollar garantiert, was die lukrativste je an einen Running Back gegebene Garantie darstellt. Die Rams hatten die Vertragsverlängerung am Dienstag selbst verkündet, allerdings keine finanziellen Details veröffentlicht.

Gurley: Meiste Touchdowns 2017

Rams-Trainer sprach in der Mitteilung von Gurley als einem "besonderen Spieler", der "diesem Team viel mehr bedeutet" als nur seine Statistiken der vergangenen Saison. Gurley war mit 19 Touchdowns und seinen damit einhergehenden 13 Rushing Touchdowns jeweils bester NFL-Spieler der Saison 2017, die für die Rams gegen die Atlanta Falcons in der ersten Playoff-Runde endete.

Die Franchise aus Los Angeles hatte bereits eine Woche zuvor eine große Einigung verkündet. Für fünf Jahre verpflichtete sie Wide Receiver Brandin Cooks, der in dieser Zeit 80 Millionen Dollar kassiert. Der 24-Jährige hatte die vergangene Saison beim SuperBowl-Teilnehmer New England Patriots gespielt.

