Fans der New England Patriots können die Vorbereitungsspiele auf die kommende NFL-Saison im kostenlosen Livestream auf patriots.com verfolgen.

Für den deutschen Kommentar sorgen die früheren Football-Profis Sebastian Vollmer und Markus Kuhn. Das gab das Team via Instagram bekannt. (Spielplan der NFL)

Los geht es am 10. August (1.30 Uhr MESZ) mit der Partie gegen die Washington Redskins. Das Team um Star-Quarterback Tom Brady trifft zudem noch auf die Atlanta Falcons (17. August, 1.30 Uhr), die Carolina Panthers (25. August, 1.30 Uhr) und die New York Giants (31. August, 1.00 Uhr).

Patriots starten gegen Houston in NFL-Saison

Die reguläre Spielzeit beginnt am 6. September (Ortszeit), die Patriots treten am 9. September zum ersten Saisonspiel bei den Houston Texans an. (Die NFL bei DAZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!)