Die Dallas Cowboys haben die NFL Pre-Season mit einer saftigen Niederlage beendet.

Gegen die Arizona Cardinals ging "America's Team" mit 3:27 unter. Allerdings verzichtete Coach Jason Garrett auch auf seine Superstars Dak Prescott und Ezekiel Elliot.

Das B-Team der Cowboys leistete sich acht Ballverluste. Insgesamt verzeichneten die Cowboys in ihren drei Vorbereitungsspielen, die sie alle verloren, damit sage und schreibe 16 Turnover.

Nachdem auch die Cowboys ihre Superstars schonten, traf die Cardinals-Defense zum dritten Mal in Folge auf die zweite Garnitur ihrer Gegner. In Spiel 1 hatte Chargers-Quarterback Philipp Rivers noch pausiert. Danach hatte New Orleans auf Drew Brees verzichtet.

