Mit dem Hall of Fame Game hat in Ohio die NFL Preseason begonnen.

Zum Auftakt der Saisonvorbereitung siegten die Baltimore Ravens mit 17:16 gegen die Chicago Bears. In einem Spiel, in dem die früheren Linebacker Ray Lewis und Brian Urlacher geehrt wurden, stand vor allem die Defense im Vordergrund.

Nachdem die Bears mit einem Touchdown in das Spiel gestartet waren, drehten die Ravens auf. Mit zwei Touchdowns und einem Field Goal in Folge wurde der anfängliche Rückstand in einen 17:7-Vorsprung umgewandelt.

Erstrundenpick Lamar Jackson glänzte mit seinem ersten Touchdown-Pass auf Rookie-Kollege Hayden Hurst, musste jedoch auch eine Interception hinnehmen.

Bears scheitern an Two-Point-Conversion

Richtig bitter wurde es für die Bears im letzten Viertel. Nach einem Field Goal und einem weiteren Touchdown hätte das Team um Coach John Harbaugh mit dem Extrapunkt die Overtime erzwingen können.

Für die Ravens nicht genug. Die angestrebte Two-Point-Conversion scheiterte aber.