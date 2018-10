Die Cleveland Browns haben als erstes NFL-Team in der noch jungen Spielzeit ihren Cheftrainer vor die Tür gesetzt. Wie das Team am Montag mitteilte, wurde Headcoach Hue Jackson (53) nach zwei Siegen und einem Unentschieden aus den ersten acht Saisonspielen entlassen. Der bisherige Defensiv-Koordinator Gregg Williams wurde zum Interimstrainer ernannt.

Der Trend für Jackson zeigte eigentlich nach oben, in der abgelaufenen Saison hatten die Browns noch sämtliche 16 Spiele verloren.

Dennoch kam General Manager John Dorsey zu dem Schluss, dass Jackson nicht mehr der Richtige für den Neuanfang ist und entließ den Chefcoach. Damit ist Jackson der erste Headcoach der laufenden Saison, der vorzeitig seinen Hut nehmen muss. Zusätzlich musste auch Offensiv Coordinator Todd Haley sein Büro räumen.

Jackson übernahm das Amt des Cheftrainers bei den Cleveland Browns 2016. Er ist der erste NFL-Coach, der mit einer 0:14-Niederlagenserie startete. In seiner zweiten Saison hagelte es dann die angesprochenen 16 Niederlagen in 16 Spielen. Damit sind die Browns in der Amtszeit von Jackson das Team mit der schlechtesten Siegquote aller NFL-Teams. Dazu erzielten sie die wenigsten Punkte pro Spiel.

Jackson brachte es in seiner Amtszeit auf lediglich drei Siege, ein Unentschieden und 36 Niederlagen und ist zudem der NFL-Cheftrainer mit der schlechtesten Auswärtsbilanz in der Super-Bowl-Ära.

Der 53-Jährige ist der zweite Trainer, der in Cleveland binnen kürzester Zeit entlassen wurde. Erst am Sonntag hatte sich das NBA-Team Cavaliers von seinem früheren Meistertrainer Tyronn Lue getrennt.

