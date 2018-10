Zum Abschluss des 7. Spieltages in der NFL empfangen die Atlanta Falcons um Star-Quarterback Matt Ryan die New York Giants.

Beide Teams sind mit dem Saisonstart alles andere als zufrieden: Die Falcons, 2016 noch Super-Bowl-Finalist im legendären Duell gegen die New England Patriots, haben nur zwei der ersten sechs Partien gewonnen.

Für Superstar Odell Beckham Jr. und die Giants läuft die Saison sogar noch enttäuschender. Das Team aus New York hat erst einen Sieg auf dem Konto, liegt in der NFC East abgeschlagen auf dem letzten Platz. (SERVICE: NFL-LIVESCORES und die NFL LIVE bei DAZN)

Sowohl die Falcons als auch die Giants wollen im Monday Night Game die Trendwende einleiten.

Während bei beiden Franchises die Star-Receiver Julio Jones (Atlanta) und Beckham Jr. (New York) schwächeln - Jones führte die NFL zwar zuletzt nach Receiving-Yards an, hat aber noch keinen einzigen Touchdown auf dem Konto - spielte sich zuletzt bei den Giants ein Rookie in den Vordergrund: Runningback Saquon Barkley, Nummer-2-Pick des diesjährigen Drafts, rockt die NFL gleich in seinen ersten Spielen.

Die beeindruckenden Statistiken des 21-Jährigen in seiner Premieren-Saison: 811 Yards und sechs Touchdowns. In nur sechs Spielen hat sich Barkley zur offensiven Lebensversicherung der Giants entwickelt.

Ihn zu stoppen, muss das große Ziel der Falcons sein, wollen sie in der AFC wieder Anschluss an die Playoff-Plätze herstellen.

So können Sie den 7. NFL-Spieltag LIVE verfolgen:

TV: Pro7 MAXX

LIVESTREAM: DAZN

LIVESCORES: SPORT1.de

