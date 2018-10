Es geht wieder rund in der NFL. Der achte Spieltag wird mit einer spannenden Begegnung eröffnet. Im Thursday Night Game empfangen die Houston Texans die Miami Dolphins. Unterschiedlicher könnten die Ausgangspositionen bei beiden Teams kaum sein.

Während die Texans nach drei Pleiten zu Beginn zuletzt über vier Siege jubeln durften, setzte es für die Dolphins in den letzten vier Spielen drei Niederlagen.

Für Houston geht es im Duell mit den Dolphins vor allem darum, die Tabellenführung in der AFC South beizubehalten. Die Voraussetzungen dafür sind gut. Quarterback Deshaun Watson und Wide Receiver DeAndre Hopkins kommen mehr und mehr in Fahrt.

Dolphins müssen auf Tannehill verzichten

Bei den Dolphins sieht die Situation dagegen anders aus. Starting Quarterback Ryan Tannehill fällt nach wie vor verletzt aus, dafür muss Ersatz Brock Osweiler ran. Bittere Nachrichten gab es unter der Woche auch von Albert Wilson. Der Passempfänger fällt für den Rest der Saison aus. Das Auswärtsspiel in Houston dürfte daher keine leichte Angelegenheit werden. (SERVICE: NFL-LIVESCORES und die NFL LIVE bei DAZN)

Auch am Sonntag geht es in der NFL heiß her. Die Green Bay Packers mit Quarterback-Superstar Aaron Rodgers sind zu Gast bei den bislang noch ungeschlagenen Los Angeles Rams. Am letzten Spieltag durften sich die Packers ausruhen, die Rams waren dagegen im Einsatz.

EQ St. Brown vor nächstem Einsatz?

Gegen die San Francisco 49ers gelang dem Team um Spielmacher Jared Goff ein fulminanter Kantersieg. In dieser Saison brillieren die Rams mit einer Mischung aus starker Offensive und sicherer Defensive. Mit Green Bay steht der nächste Gradmesser an.

Die Augen der deutschen Fans sind bei dieser Partie vor allem auf Equanimeous St. Brown gerichtet. Der Wide Receiver sorgte vor zwei Wochen mit einem sehenswerten Catch für Aufsehen, ob er gegen L.A. zum Einsatz kommt, ist derzeit noch unklar.

Patriots mit leichter Aufgabe

Auf die New England Patriots wartet am achten Spieltag dagegen eine vergleichsweise leichte Aufgabe. Die Truppe von Head Coach Bill Belichick muss im Monday Night Game gegen die Buffalo Bills ran. Die Bills sind mit einer Bilanz von 2:5 eines der schlechtesten Teams der Liga.

Am letzten Spieltag setzte es gegen die Colts eine demütigende 5:37-Niederlage. Für die Patriots läuft es dagegen richtig rund. Nach einem eher holprigen Saisonstart präsentieren sich Spielmacher Tom Brady und Co. in guter Form. Alles andere als ein Sieg gegen die Bills wäre eine große Überraschung.

So können Sie den 8. NFL-Spieltag LIVE verfolgen:

TV: Pro7 MAXX

LIVESTREAM: DAZN

LIVESCORES: SPORT1.de

Die Partien des 8. Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 26. Oktober:

Houston Texans - Miami Dolphins 2.20 Uhr

Sonntag, 28. Oktober:

Jacksonville Jaguars - Philadelphia Eagles - 14.30 Uhr

Chicago Bears - New York Jets

Cincinnati Bengals - Tampa Bay Buccaneers

Detroit Lions - Seattle Seahawks

Kansas City Chiefs - Denver Broncos

New York Giants - Washington Redskins

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns

Carolina Panthers - Baltimore Ravens - alle 18 Uhr

Oakland Raiders - Indianapolis Colts - 21.05 Uhr

Los Angeles Rams - Green Bay Packers

Arizona Cardinals - San Francisco 49ers - alle 21.25 Uhr

Montag, 29. Oktober:

Minnesota Vikings - New Orleans Saints - 1.20 Uhr

Dienstag, 30. Oktober:

Buffalo Bills - New England Patriots - 1.15 Uhr