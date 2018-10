Die New England Patriots haben in der NFL den fünften Sieg in Folge eingefahren.

Die Patriots setzten sich im Monday Night Game mit 25:6 gegen die Buffalo Bills durch.

Devin McCourty sorgte mit seinem Pick Six, einem 84-Yard-Touchdown nach einer Interception, 5:54 Minuten vor dem Ende für die Entscheidung. New England konnte sich auf seine Defense und auf Stephen Gostkowski verlassen. Der Kicker verwandelte vier von fünf Field Goals.

Supestar Tom Brady dagegen blieb blass. Er brachte zwar 29 von 45 Pässen für 324 Yards an den Mann, konnte aber erstmals in dieser Saison keinen Touchdown verbuchen.

Buffalo kassierte die dritte Niederlage in Folge und die sechste im achten Spiel - schlechter war das Team zuletzt 2010 gestartet, als man die ersten acht Spiele verloren hatte.

Die Patriots stehen mit einer Bilanz von 6-2 dagegen in der AFC East ganz oben.