Ezekiel Elliott von den Dallas Cowboys feierte seinen Touchdown beim Sieg über die Washington Redskins (31:23) auf besondere Weise. Der Running Back warf 21 Dollar in einen Spendenkessel der Heilsarmee, der am Spielfeldrand stand. Vor zwei Jahren war Elliott an Thanksgiving in diesen hineingesprungen und hatte dafür eine Strafe wegen Unsportlichkeit erhalten.

Der NFL-Profi zahlte damals freiwillig 21.000 Dollar an die Heilsarmee. "21 Dollar reichen, um einer Familie drei Tage Nahrung zu verschaffen", schrieb Elliott seinerzeit bei Twitter und rief zu weiteren Spenden auf. Und das tat er auch diesmal.