Nächster Rüpel-Skandal um einen NFL-Spieler!

Wie auf einem am Freitag von der Boulevard-Website TMZ veröffentlichten Video zu sehen ist, ging Kareem Hunt von den Kansas City Chiefs am 10. Februar gewalttätig gegen eine Frau vor.

Auf dem Video ist zu sehen, wie der Star-Running-Back in einem Hotel in Cleveland mit der Frau in Streit gerät, sie dann stößt und später nach einer Rangelei mit mehreren Personen diese auch noch mit dem Fuß tritt.

Bei dem Video handelt es sich um Sicherheitsaufnahmen aus dem Gebäude. Hunt war damals wegen des Vorfalls nicht juristisch zur Rechenschaft gezogen worden.

Im August hatte Chiefs-Besitzer Clark Hunt noch gesagt, "dass er nicht mit einer Sperre für Hunt rechnet". Damit behielt er recht - bisher.

Chiefs reagieren und schicken Hunt heim

Wie NFL-Fachmann Dan Graziano von ESPN über Twitter inzwischen verlauten ließ, haben die Chiefs nach Veröffentlichung des Videos Hunt aus ihrem Traoiningskomplex nach Hause geschickt.

Die NFL, die Kansas City Chiefs und Hunts Spielerberater haben sich nach Anfrage von USA TODAY Sports bislang noch nicht offiziell geäußert.

Hunt ist in seinem zweiten Profijahr mitverantwortlich für die bislang herausragende Saison der Chiefs. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes liegt mit einer Bilanz von neun Siegen und zwei Niederlagen an der Spitze der AFC.

Parallelen zu Ray Rice

Hunt trug mit sieben Touchdown maßgeblich dazu bei, dass die Chiefs ein heißer Kandidat auf den Super Bowl sind. Nun droht Hunt massiv Ärger. Eine Sperre scheint sicher, denn die NFL ist peinlich genau auf ihr Image bedacht - gerade bei Fällen von Gewalt gegen Frauen.

Der Fall Ray Rice lag 2014 ähnlich, auch damals reagierte die NFL erst nachdem das Video von seinem gewalttätigen Ausfall öffentlich wurde und erhöhte die Sperre von zwei Spielen auf unbestimmte Zeit. Rice spielte nie wieder in der NFL.