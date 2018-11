Dieses Spitzenspiel wird den Football-Fans noch lange im Gedächtnis bleiben: 14 Touchdowns, insgesamt 105 Punkte - so viele wie noch nie in einem Monday Night Game der NFL - sechs Führungswechsel und zwei Quarterbacks, die zusammen 892 Yards erworfen haben.

Am Ende setzten sich die Los Angeles Rams in einem epischen Shootout mit 54:51 gegen die Kansas City Chiefs durch und wahrten ihre weiße Weste im heimischen Los Angeles Memorial Coliseum. Mit zehn Siegen und nur einer Niederlage (gegen die New Orleans Saints) führen die Rams unangefochten die NFC West an. Die Playoffs sind dem Top-Team der Liga schon lange nicht mehr zu nehmen.

Die Kansas City Chiefs stehen nun bei neun Siegen und zwei Niederlagen, unterstrichen ihre Super-Bowl-Ambitionen, angeführt vom unaufhaltsamen Quarterback Patrick Mahomes, aber trotz der Niederlage in diesem denkwürdigen Spektakel.

Mehr Infos folgen.