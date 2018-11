Dieser Jubel hat Folgen: Michael Thomas von den New Orleans Saints feierte am vergangenen Sonntag seinen Touchdown gegen die Los Angeles Rams mit einem Handy am Ohr - und muss dafür nun eine saftige Strafe zahlen.

Die NFL verdonnerte den Wide Receiver der Saints zur Zahlung von 30.000 Dollar (etwa 26.500 Euro).

ANZEIGE: Jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern - hier geht es zum Shop

Thomas widmete den Jubel über seinen entscheidenden 72-Yard-Touchdown gegen die bis dato ungeschlagenen Rams seinem "Vorgänger" Joe Horn. Der hatte vor 15 Jahren genauso gefeiert - und musste ebenfalls 30.000 Dollar berappen.

Thomas erinnert an Horn

"Ich habe ihn damit gewürdigt", hatte Thomas gesagt: "Außerdem wollte ich das Publikum noch etwas mehr anstacheln. Sie sollten Spaß haben.“

Auch Horn selbst meldete sich zu Wort. „Diese Geste bedeutet mir sehr viel“, sagte der heute 46-Jährige bei ESPN.