Es ist das absolute Kellerduell in der NFL. Zu Beginn des neunten Spieltages kommt es im Thursday Night Game zum Aufeinandertreffen der aktuell schlechtesten Teams der Liga. Die San Francisco 49ers empfangen die Oakland Raiders.

Bei beiden Franchises sieht die Bilanz düster aus. Die 49ers liegen nach nur einem Sieg und sieben Niederlagen in der NFC West auf dem letzten Tabellenplatz. In Oakland steht ein Erfolg sechs Pleiten gegenüber. Die Raiders liegen in der AFC West auf dem letzten Rang.

Für San Francisco hatte die Saison bereits mit einer Hiobsbotschaft begonnen. Im dritten Spiel gegen die Kansas City Chiefs verletzte sich Quarterback Jimmy Garoppolo und zog sich einen Kreuzbandriss zu - Saisonaus für den Spielmacher. Als Ersatz rückte der unerfahrene C.J. Beathard nach, ihm gelang jedoch nicht ein einziger Erfolg. (SERVICE: NFL-LIVESCORES und die NFL LIVE bei DAZN)

Gegen die Raiders steht nun auch der Einsatz von Beathard auf der Kippe. Der Quarterback hat Probleme mit Daumen und Handgelenk.

Bei den Raiders ist die Situation kaum besser. Star-Running-Back Marshawn Lynch ist verletzt, mit Amari Cooper der beste Receiver getradet und eine Defense existiert fast nicht. Einen konkreten Plan kann man bei Head Coach Jon Gruden derzeit kaum erkennen.

Quarterback-Duell in Foxborough

Zum absoluten Highlight des Spieltages kommt es in der Nacht von Sonntag auf Montag. Die New England Patriots empfangen die Green Bay Packers. Auf das Duell der Quarterback-Superstars Tom Brady und Aaron Rodgers freut sich die gesamte NFL.

Die Packers sind bei der zweiten Auswärtspartie in Folge heiß auf den Sieg. Am Wochenende hatte das Team von Trainer Mike McCarthy mehr als nur unglücklich gegen die Los Angeles Rams verloren. Der mittlerweile zu den Ravens getradete Running Back Ty Montgomery hatte den letzten Kickoff der Rams aus der Endzone getragen - anstatt abzuknien. Ein letzter und womöglich entscheidender Drive war Rodgers nicht mehr vergönnt.

Mit einer Bilanz von drei Siegen, drei Niederlagen und einem Unentschieden steht Green Bay in der NFC North nur auf Rang drei.

Die New England Patriots haben nach Schwierigkeiten zu Saisonbeginn ihre Krise überwunden und sind mit fünf Siegen in den letzten fünf Spielen und einer Gesamtbilanz von 6:2 derzeit obenauf. Die AFC East führt die Franchise von Head Coach Bill Belichick souverän an.

So können Sie den 9. NFL-Spieltag LIVE verfolgen:

TV: Pro7 MAXX

LIVESTREAM: DAZN

LIVESCORES: SPORT1.de

Die Partien des 9. Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 02. November:

San Francisco 49ers - Oakland Raiders - 01.20 Uhr

Sonntag, 04. November:

Buffalo Bills - Chicago Bears

Miami Dolphins - New York Jets

Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers

Cleveland Browns - Kansas City Chiefs

Carolina Panthers - Tampa Bay Buccaneers

Minnesota Vikings - Detroit Lions

Washington Redskins - Atlanta Falcons - alle 19 Uhr

Denver Broncos - Houston Texans

Seattle Seahawks - Los Angeles Chargers - alle 22.05 Uhr

New Orleans Saints - Los Angeles Rams - 22.25 Uhr

Montag, 05 November:

New England Patriots - Green Bay Packers - 02.20 Uhr

Dienstag, 06. November:

Dallas Cowboys - Tennessee Titans - 02.15 Uhr