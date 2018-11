Der elfte NFL-Spieltag hat mit dem Gastspiel der Green Bay Packers bei den Seattle Seahawks bereits das erste Highlight parat. Und auch am Sonntag geht es spannend weiter. (SERVICE: NFL-LIVESCORES und die NFL LIVE bei DAZN).

Die Packers müssen bei je vier Siegen und Niederlagen unbedingt gewinnen, um ihre Playoff-Chance zu erhalten. Denn am Sonntag treten mit Vikings und Bears die direkten Divisionskontrahenten der Packers gegeneinander an. So könnte Green Bay Boden gut machen. Vielleicht nimmt ja auch der deutsche Receiver Equanimeous St. Brown. Bisher hat das Supertalent in dieser Saison neun Bälle für 146 Yards gefangen.

Der Schlüssel für die Packers könnte neben Star-Quarterback Aaron Rodgers (keine Interception seit September bei zehn Touchdown-Pässen) Running Back Aaron Jones werden. Der 23-Jährige bekam gegen Miami endlich das grüne Licht als die unangefochtene Nummer eins im Backfield der "Käseköpfe". Jones bedankte sich mit 145 Yards, zwei Touchdowns und fast zehn Yards pro Lauf. Für die Saison steht er bei unglaublichen 6,8 Yards pro Lauf (4,0 ist absolute Weltklasse).

Auf der anderen Seite brauchen auch die Seahawks dringend einen Sieg, um im Rennen um die Wildcard-Plätze zu bleiben. In der Division sind ihnen die L.A. Rams eh längst enteilt. Setzt es für Spielmacher Russell Wilson und sein Team die sechste Pleite, wird es ganz schwer mit den Playoffs.

Die Pittsburgh Steelers treten am Sonntag bei den Jacksonville Jaguars wieder ohne Le'Veon Bell an. Der Star-Running-Back ließ auch die letzte Frist verstreichen und wird damit in dieser Saison überhaupt nicht spielen. Die vom Titelkandidaten ans Tabellenende abgestürzten Jags versuchen, ihre Pleitenserie zu beenden. Die Washington Redskins empfangen die Houston Texans zum Showdown der Divisionsführenden.

Im Monday Night Game kommt es zum Kracher des Spieltages. Die beiden besten Teams der NFL (9 Siege - 1 Niederlage) geben sich die Ehre. Die L.A. Rams empfangen die Kansas City Chiefs um Quarterback-Sensation Patrick Mahomes. Die Rams müssen ohne einen ihrer Top-Receiver auskommen. Cooper Kupp riss sich in der vergangenen Woche das Keuzband und fällt für den Rest der Saison aus.

So können Sie den 11. NFL-Spieltag LIVE verfolgen:

TV: Pro7 MAXX

LIVESTREAM: DAZN

LIVESCORES: SPORT1.de

Die Partien des 11. Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 16. November:

Seattle Seahawks - Green Bay Packers - 02.20 Uhr

Sonntag, 18. November:

Atlanta Falcons - Dallas Cowboys

Detroit Lions - Carolina Panthers

Indianapolis Colts - Tennessee Titans

New York Giants - Tampa Bay Buccaneers

Washington Redskins - Houston Texans

Jacksonville Jaguars - Pittsburgh Steelers

Baltimore Ravens - Cincinnati Bengals - alle 19 Uhr

Arizona Cardinals - Oakland Raiders

Los Angeles Chargers - Denver Broncos - beide 22.05 Uhr

New Orleans Saints - Philadelphia Eagles - 22.25 Uhr

Montag, 19. November:

Chicago Bears - Minnesota Vikings - 02.20 Uhr

Dienstag, 20. November:

Los Angeles Rams - Kansas City Chiefs - 02.15 Uhr