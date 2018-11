NFL mit Steelers, Patriots, Seahawks, Rams LIVE im TV, Stream, Ticker

Zum Highlight des zehnten Spieltags in der NFL kommt es bereits im Thursday Night Game.

Die seit drei Spielen ungeschlagenen Carolina Panthers um Star-Quarterback Cam Newton sind zu Gast bei den traditionell heimstarken Pittsburgh Steelers (SERVICE: NFL-LIVESCORES und die NFL LIVE bei DAZN).

Nach einem wackligen Saisonstart konnten die Steelers den bereits vierten Sieg in Folge feiern und führen somit die AFC North vor den Cincinnati Bengals an.

Dabei war bisher nicht nur auf das Passspiel rund um Superstar Antonio Brown Verlass, Running Back James Conner machte mit starken Leistungen die Abwesenheit des immer noch im Streik befindlichen Le'veon Bell vergessen.

Im Duell gegen die Panthers wird entscheidend sein, ob die Defense der Steelers das starke Laufspiel Carolinas rund um Running Back Christian McCaffrey stoppen kann.

Panthers wollen Siegesserie ausbauen

Nach drei Siegen in Serie wollen die Panthers (6:2 Siege) ihre Siegesserie gegen die Steelers ausbauen - auch um in der NFC South nicht noch mehr Boden auf die führenden New Orleans Saints (7:1) zu verlieren.

Auch wenn es nur zu Platz zwei in der NFC South reichen sollte, könnten die Panthers als einer der zwei besten Nicht-Divisions-Champs in die Playoffs einzuziehen.

So können Sie den 10. NFL-Spieltag LIVE verfolgen:

TV: Pro7 MAXX

LIVESTREAM: DAZN

LIVESCORES: SPORT1.de

Die Partien des 10. Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 9. November:

Pittsburgh Steelers - Carolina Panthers - 2.20 Uhr

Sonntag, 11. November:

New York Jets - Buffalo Bills

Chicago Bears - Detroit Lions

Tennesse Titans - New England Patriots

Tampa Bay Buccaneers - Washington Redskins

Cincinnati Bengals - New Orleans Saints

Cleveland Browns - Atlanta Falcons

Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars

Kansas City Chiefs - Arizona Cardinals - alle 19 Uhr

Oakland Raiders - Los Angeles Chargers - alle 22.05 Uhr

Green Bay Packers - Miami Dolphins

Los Angeles Rams - Seattle Seahawks - beide 22.25 Uhr

Montag, 12. November:

Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys - 02.20 Uhr

Dienstag, 06. November:

San Francisco 49ers - New York Giants - 02.15 Uhr