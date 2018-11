Die New Orleans Saints haben ihre Vormachtstellung in der NFL eindrucksvoll unterstrichen und den Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles mit 48:7 in seine Einzelteile zerlegt.

Angeführt vom wieder einmal überragenden Quarterback Drew Brees (22/30 Pässe, 363 Yards, vier Touchdowns), der mit 153,2 nur knapp einem perfekten QB-Rating vorbeischrammte, dominierten die Saints das Spitzenspiel des 11. Spieltages von Beginn an.

Brees eröffnete den Touchdown-Reigen mit einem 3-Yard-Pass auf Austin Carr zum 10:0 in der Mitte des ersten Viertels. Die Eagles hatten der Offensiv-Power des aktuell heißesten Teams der Liga wirklich nichts entgegen zu setzen.

Runningback Mark Ingram erhöhte mit einem 14-Yard-Lauf Anfang des zweiten Viertels bereits auf 17:0.

