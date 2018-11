Kracher-Partie zu Beginn des 13. NFL-Spieltages! Im Thursday Night Game empfangen die Dallas Cowboys die New Orleans Saints.

Die Saints legen eine wahre Wahnsinns-Saison hin. Nach der Auftakt-Niederlage gegen die Bucs gelangen New Orleans zehn Siege in Folge. Kaum ein Team hatte gegen die Franchise von Quarterback-Routinier Drew Brees auch nur annähernd eine Chance. Nun wollen die Cowboys ihr Glück versuchen.

Die Truppe rund um Spielmacher Dak Prescott befindet sich derzeit im Aufwind. Durch den Sieg gegen die Washington Redskins an Thanksgiving sind die Cowboys in der Tabelle der NFC East an den Skins vorbei gezogen und thronen nun auf Rang eins. Damit sind die Playoffs deutlich näher gerückt. Um diesen zu behalten, sollte gegen die favorisierten Saints ein Sieg her.

Elliott macht Cowboys Hoffnung

Ein Unterfangen, das nicht einfach werden dürfte. Hoffnung macht den Cowboys vor allem die aufsteigende Form von Running Back Ezekiel Elliott. Im letzten Spiel erlief er mehr als 120 Yards und durfte sich über einen Touchdown freuen.

ANZEIGE: Die NFL bei DAZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Gegen Quarterback-Superstar Drew Brees, der mit einem Rating von mehr als 127 die Liga wie kein anderer dominiert, wird aber vor allem die Defense der Cowboys gefragt sein.

Eine wichtige Partie steht auch den Green Bay Packers bevor. Nach der unglücklichen Niederlage gegen die Minnesota Vikings sind die Chancen auf eine Playoff-Teilnahme deutlich gesunken. Damit eine Rest-Hoffnung bestehen bleiben kann, darf sich die Franchise um Quarterback-Superstar Aaron Rodgers keinerlei Ausrutscher mehr erlauben.

Am Sonntag warten die Arizona Cardinals, die mit nur zwei Siegen in elf Spielen eine Saison zum Vergessen spielen. Für den Deutschen Equanimeous St. Brown und seine Teamkollegen sollte die Partie eine gute Gelegenheit sein, um wieder Selbstvertrauen zu tanken und einen Sieg einzufahren, zumal das Spiel im heimischen Lambeau Field steigt.

Eagles und Redskins brauchen Sieg

Eine entscheidende Partie steht auch im Rahmen des Monday Night Game auf dem Programm. Nach der Niederlage gegen die Cowboys wollen die Washington Redskins im Division-Duell gegen die Philadelphia Eagles unbedingt gewinnen, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Doch auch beim Super-Bowl-Sieger wird ein Sieg dringend benötigt.

ANZEIGE: Jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern - hier geht es zum Shop

Mit einer Bilanz von fünf Siegen und sechs Pleiten liegt Philadelphia nur auf dem dritten Platz der NFC East.

So können Sie den 13. NFL-Spieltag LIVE verfolgen:

TV: Pro7 MAXX

LIVESTREAM: DAZN

LIVESCORES: SPORT1.de

Die Partien des 13. Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 30. November:

Dallas Cowboys - New Orleans Saints - 02.20 Uhr

Sonntag, 2. Dezember:

Green Bay Packers - Arizona Cardinals

Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers

New York Giants - Chicago Bears

Miami Dolphins - Buffalo Bills

Atlanta Falcons - Baltimore Ravens

Cincinnati Bengals - Denver Broncos

Houston Texans - Cleveland Browns

Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts

Detroit Lions - Los Angeles Rams - alle 19 Uhr

Tennessee Titans - New York Jets

Oakland Raiders - Kansas City Chiefs - alle 22.05 Uhr

New England Patriots - Minnesota Vikings

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers - alle 22.25 Uhr

Montag, 3. Dezember:

Pittsburgh Steelers - Los Angeles Chargers - 02.20 Uhr

Dienstag, 4. Dezember:

Philadelphia Eagles - Washington Redskins - 02.15 Uhr