Thanksgiving in den USA bedeutet auch immer NFL-Spektakel.

Dieses Jahr spielen die Detroit Lions gegen die Chicago Bears, die Dallas Cowboys gegen die Washington Redskins und die New Orleans Saints gegen die Atlanta Falcons. Diese Partien läuten den 12. Spieltag ein. (Service: Die NFL in den LIVESCORES)

ANZEIGE: Die NFL bei DAZN. Jetzt kostenlosen Testmonat sichern!

Besondere Brisanz verspricht das Duell zwischen den Dallas Cowboys und den Washington Redskins. Es geht um den Titel in der Divison, in diesem Fall der NFC East. Washington ist an der Spitze (6-0-4), Dallas nur knapp dahinter (5-0-5). (SERVICE: Die Tabellen der NFL)

Heißer Fight im Division-Duell

Die beiden Kontrahenten verbindet eine besondere Rivalität auf - und abseits des Platzes, die dem Duell noch zusätzlich Würze verleiht.

Interessant ist ferner, wie die Redskins die schlimme Verletzung von Alex Smith wegstecken. Der Quarterback hatte sich am vergangenen Spieltag bei der 21:23-Niederlage gegen die Houston Texans das Schien- und Wadenbein gebrochen und wird lange nicht aufs Feld zurückkehren.

Die kommenden Spiele werden zeigen, ob die sportliche Leistung der Redskins denselben Verlauf nimmt wie Smiths Gesundheit.

Trubisky-Einsatz fraglich

In der zweiten Partie des Abends treffen die Chicago Bears, das Überraschungsteam der Saison, auf die Detroit Lions. Unklar ist dabei, ob Spielmacher Mitchell Trubisky den Bears zur Verfügung steht. Momentan ist er als fraglich gelistet.

In der NFC North an der Spitze stehend, sind die Bears inzwischen Favorit auf den Staffeltitel der Division (7-0-3). Eindrücklich bewiesen haben sie das in der Nacht zu Montag, als sie die Minnesota Vikings (5-1-4) mit 25:20 bezwangen. Es war einer jener Siege, der auch dem vehementesten Kritiker zeigte: mit den Bears ist zu rechnen. Nicht nur in der NFC North, sondern auch in den Playoffs. (SERVICE: Der Spielplan der NFL)

Bears-Defense feiert Touchdown mit Gaga-Jubel

Gegen die Lions gelang bereits am 10. Spieltag ein Sieg. Zu Hause triumphierten die Bears mit 34:22. Nun müssen sie auswärts ran.

ANZEIGE: Jetzt aktuelle NFL-Trikots sichern - hier geht es zum Shop

In der finalen Partie des Thanksgiving Day, in Deutschland in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, empfangen die New Orleans Saints (9-0-1) die Atlanta Falcons (4-0-6) in der NFC South. Letztere träumen noch immer von den Playoffs, obwohl sie in den beiden vergangenen Spielen unterlagen.

Ganz anders die Saints. Sie untermauerten erst unlängst ihre Vormachtstellung in der NFL durch einen Kantersieg gegen Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles. 48:7 hieß die Demontage in Zahlen.

Nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers ist New Orleans nun seit neun Spielen in der NFL ungeschlagen und thront unangefochten an der Spitze der NFC South.

So können Sie den 12. NFL-Spieltag LIVE verfolgen:

TV: Pro7 MAXX

LIVESTREAM: DAZN

LIVESCORES: SPORT1.de

Die Partien des 12. Spieltags in der Übersicht:

Donnerstag, 22. November:

Detroit Lions - Chicago Bears (ab 18.30 Uhr)

Dallas Cowboys - Washington Redskins (ab 22.30 Uhr)

Freitag, 23. November:

New Orleans Saints - Atlanta Falcons (ab 2.20 Uhr)

Sonntag, 25. November: (ab 19 Uhr)

New York Jets - New England Patriots (alle ab 19 Uhr)

Tampa Bay Buccaneers - San Francisco 49ers

Buffalo Bills - Jacksonville Jaguars

Baltimore Ravens - Oakland Raiders

Cincinnati Bengals - Cleveland Browns

Carolina Panthers - Seattle Seahawks

Philadelphia Eagles - New York Giants

Los Angeles Chargers - Arizona Cardinals (ab 22.05 Uhr)

Indianapolis Colts - Miami Dolphins (alle ab 22.25 Uhr)

Denver Broncos - Pittsburgh Steelers

Montag, 26. November:

Minnesota Vikings - Green Bay Packers (ab 2.20 Uhr)

Dienstag, 27. November:

Houston Texans - Tennessee Titans (ab 2.15 Uhr)