NFL: Tennessee Titans schlagen Dallas Cowboys - Playoffs in Gefahr Cowboys-Pleite: Playoffs in Gefahr

vergrößernverkleinern Quarterback Marcus Mariota (l.) trug einen Ball persönlich in die Endzone © Getty Images

Die Dallas Cowboys müssen gegen die Titans bereits ihre zweite Pleite in Folge hinnehmen. Die Playoffs geraten für Dak Prescott und Co. immer mehr in Gefahr.