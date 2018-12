Schwerer Schlag für die Carolina Panthers aus der NFL: Star-Quarterback Cam Newton wird die letzten beiden Hauptrundenspiele wohl aufgrund einer Schulterverletzung verpassen.

Dies berichteten mehrere US-Medien am Mittwoch übereinstimmend, auch die NFL selbst griff die Meldung auf.

Die Panthers, deren Chancen auf den Einzug in die Playoffs äußerst gering sind, werden demnach in den Partien gegen die Atlanta Falcons und bei den New Orleans Saints auf Backup Taylor Heinicke setzen.

Um doch noch in die Playoffs zu kommen, benötigen die Panthers zwingend zwei Siege - zudem müssen gleich mehrere Konkurrenten patzen.

