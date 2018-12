Von den Ownern der einzelnen NFL-Teams hält LeBron James offenbar ganz wenig.

In der Sendung "The Shop" auf HBO hat der Superstar der Los Angeles Lakers seine Meinung zu den Teambesitzern in der Football-Liga kundgetan und seine Kritik dabei nicht versteckt. "In der NFL gibt es einen Haufen alter weißer Männer, denen ein Team gehört, und die diese Sklaven-Mentalität haben", so der 33-Jährige.

"Dieses Team gehört mir, alle machen was ich sage und wenn nicht, dann werde ich sie los", sei laut LeBron die Einstellung der Owner.

LeBron hebt Bedeutung der Spieler hervor

Für den früheren Cavs-Profi sind es die Spieler selbst, die die Maschinerie am Laufen halten. "Ohne Todd Gurley, ohne Odell Beckham Jr., ohne diese Spieler gibt es keinen Football. Genauso ist es in der NBA."

In der NFL gehe es laut LeBron nur darum, was ein Team am jeweiligen Spieltag leisten kann. In der NBA steht dagegen das Potenzial der einzelnen Spieler im Vordergrund.

Die Sendung "The Shop" wird seit diesem Jahr ausgestrahlt. LeBron James und Geschäftspartner Maverick Carter agieren als Produzenten. Als Themen stehen das Leben im Allgemeinen und der Sport im Besonderen im Fokus. In der Episode am Freitagabend waren neben James und Carter auch Rams-Running-Back Todd Gurley und Rapper Ice Cube zu Gast.

Spielerproteste ebenfalls Thema

Thematisiert wurden auch die Spielerproteste gegen Rassendiskriminierung und Polizeigewalt.

"Es ist definitiv ein empfindliches Thema", sagte Gurley, vergangene Saison bester Offensivspieler der NFL. James, der in der Vergangenheit schon durch Kritik an politischen und sozialen Missständen aufgefallen war, bemängelte zudem das Bedürfnis der NFL-Besitzer nach "Kontrolle".

Für den NBA-Commissioner Adam Silver hatte James aufgrund dessen Unterstützung nur Lob übrig: "Ihm macht es nichts aus, wenn wir unsere Gedanken ausdrücken", sagte James: "Es ist egal, ob Adam mit unseren Meinungen übereinstimmt. Er hört sie zumindest an."