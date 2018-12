Bärenstarke Vorstellung von den Houston Texans.

Am 15. NFL-Spieltag besiegte die Franchise von Head Coach Bill O'Brien die New York Jets mit 29:22. Hauptverantwortlich für den Sieg der Texans war das Traumduo aus Quarterback Deshaun Watson und Wide Receiver DeAndre Hopkins.

Watson brachte zwei Touchdown-Pässe an den Mann - beide fing Receiver Hopkins. Mitte des zweiten Viertels landete ein 45-Yard-Touchdown-Pass in den Armen von Hopkins - dieser stand in der Endzone dabei völlig frei. Im letzten Viertel waren es 14 Yards, die zu den zweiten sechs Punkten führten.

Hopkins-Verletzung wohl nicht schlimm

Nach seinem zweiten Touchdown musste der 26-Jährige von seinen Teamkollegen verletzt vom Platz getragen werden. Ganz so schlimm ist die Verletzung aber offenbar nicht. Im Interview mit NFL Network sagte er nach der Partie: "Egal ob ich ein Bein habe oder nicht, ich habe zwei Hände."

Für Spielmacher Watson setzte sich indes eine beeindruckende Serie fort. In seinem 19. Spiel in Folge warf der Quarterback einen Touchdown-Pass. Er hat damit bei jedem einzelnen Start in der NFL einen solchen zu verzeichnen.

Großen Anteil am Sieg der Texans hatte auch Kicker Ka'imi Fairbairn. Fünf Field Goals und zwei Extrapunkte versenkte er zwischen den Torstangen. Jets-Kicker Jason Myers hatte dagegen weniger zu feiern. Er vergab bei beiden Touchdowns seines Teams jeweils den Extrapunkt.

In der AFC South stehen die Texans mit zehn Siegen und vier Niederlagen unumstritten auf Rang eins, die Jets sind in der AFC East Letzter. (Zur NFL-Tabelle)

Browns schlagen Broncos knapp

Deutlich spannender ging es im Duell zwischen den Cleveland Browns und den Denver Broncos zu. Die Brows siegten mit 17:16 und sicherten sich den zweiten Sieg in Folge. Quarterback-Rookie Baker Mayfield warf zwei Touchdown-Pässe, musste aber auch eine Interception hinnehmen. Desaströs verlief der Abend dagegen für Broncos-Spielmacher Case Keenum. Er brachte keinen einzigen Touchdown-Pass an, leistete sich aber zwei Interceptions.

Mit jeweils zehn Punkten gingen beide Teams in die Halbzeitpause. Nach einem Field Goal der Broncos drehte ein Touchdown von Browns-Receiver Antonio Callaway Anfang des letzten Viertels die Partie. Die Broncos kamen zwar noch einmal bis auf einen Punkt heran, zu einem Sieg reichte es jedoch nicht mehr.

Zum ersten Mal seit 1990 durften sich die Browns damit wieder über einen Sieg in der Mile High City freuen. Baker Mayfield und Co. bewahrten zudem ihre Playoff-Chancen. Mit sechs Siegen, sieben Niederlagen und einem Unentschieden sind sie auf Rang drei in der AFC North zu finden. Die Denver Broncos rangieren in der AFC West mit einer Bilanz von 6:8 auf Platz drei.