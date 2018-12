Kareem Hunt steht vor einer ungewissen Zukunft in der NFL.

Nach der Entlassung durch die Kansas City Chiefs könnte der Running Back für lange Zeit gesperrt werden. Nach Medienberichten droht Hunt eine heftigere Strafe als die sechs Spiele, die für Fälle häuslicher Gewalt üblich sind.

Am Montagabend deutscher Zeit wird die Waiver-Liste mit den verfügbaren Spielern veröffentlicht, er könnte dann theoretisch wieder verpflichtet werden. Hunt könnte allerdings bis nach der Saison warten müssen, ehe seine endgültige Strafe veröffentlicht wird.

Der 23-Jährige war am Samstag auf die so genannte Commissioner's Exempt List gesetzt worden. Damit bleibt Hunt solange vom Spiel- und Trainingsbetrieb ausgeschlossen, bis eine Untersuchung zu dem Vorfall abgeschlossen ist - auch wenn ihn ein anderes Team in der Zwischenzeit verpflichten sollte. Die Wartezeit dürfte mit einer langen Sperre enden, die sich bis in die nächste Saison ausdehnen könnte.

Gewalt gegen Frau

Am Freitag wurde von der Boulevard-Website TMZ ein Video veröffentlicht. Auf diesem ist zu sehen, wie Hunt am 10. Februar gewalttätig gegen eine Frau vorgegangen war. Der Star-Running-Back geriet dabei in einem Hotel in Cleveland mit der Frau in Streit, stieß sie anschließend und trat sie nach einer Rangelei mit mehreren Personen auch noch mit dem Fuß.

Die Chiefs reagierten, schickten Hunt erst vom Trainingsgelände und entließen ihn später. Hunt bereute seine Taten und entschuldigte sich öffentlich.

Ermittlungen wegen zweitem Vorfall

Wie Ian Rapoport vom NFL Network berichtet, wird außerdem noch wegen einem zweiten Vorfall gegen Hunt ermittelt. Dieser soll in diesem Fall einen Mann ins Gesicht geschlagen haben. Die Tat soll sich im Juni zugetragen haben - als Hunt bereits von den Ermittlungen gegen ihn wusste.

Durch die Entlassung ihres Superstars sind die Titel-Chancen des Franchises deutlich geschrumpft: Denn Leistungsträger Hunt ist in seinem zweiten Profijahr mit sieben Touchdowns mitverantwortlich für die bislang herausragende Saison der Chiefs. Das Team um Star-Quarterback Patrick Mahomes liegt mit einer Bilanz von neun Siegen und zwei Niederlagen an der Spitze der AFC.

Parallelen zu Ray Rice

Der Fall erinnert an den von Ex-Runningback Ray Rice aus dem Jahr 2014. Auch damals reagierte die NFL erst, nachdem ein Video von seinem gewalttätigen Ausfall gegen seine Ehefrau öffentlich wurde, und erhöhte die Sperre von zwei Spielen auf unbestimmte Zeit. Rice spielte nie wieder in der NFL.