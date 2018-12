NFL mit Patriots, Packers, Rams, Chiefs, Saints LIVE im TV, Stream, Ticker

Es wird spannend in der NFL.

Am 16. Spieltag könnten viele Vorentscheidungen im Kampf um die Playoff-Plätze fallen. So auch im Auftaktspiel am Samstagabend. Dann treffen mit den Washington Redskins und den Tennessee Titans zwei Teams aufeinander, die noch Chancen auf einen Platz in den Playoffs haben.

Um diese Hoffnungen nicht zunichte zu machen, muss für beide Franchises jeweils ein Sieg her. Nach zuvor vier Pleiten in Folge feierten die Redskins in der vergangenen Woche einen späten Sieg gegen die Jacksonville Jaguars und schöpften dadurch wieder Hoffnung im Playoff-Kampf. Doch auch bei den Titans läuft es derzeit rund. Das Team um Quarterback Marcus Mariota durfte sich zuletzt über drei Siege in Folge freuen.

Bei den Washington Redskins stellt sich auch vor diesem Spiel die Frage, welche Spieler überhaupt fit sind. Das Team von Head Coach Jay Gruden hat in dieser Saison mit enormen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Nach den Ausfällen von Starting Quarterback Alex Smith und Ersatz Colt McCoy musste zuletzt der neu verpflichtete Mark Sanchez ran.

Da dieser jedoch nicht zu überzeugen wusste, steht nun Josh Johnson als Spielmacher auf dem Feld.

SERVICE: So steht es derzeit im Kampf um die Playoff-Plätze

Patriots wollen Wild-Card-Games verhindern

Auch am Sonntagabend hält die NFL wieder diverse spannende Partien bereit. Unter anderem müssen die New England Patriots gegen die Buffalo Bills ran. Selbst bei den Patriots ist in diesem Jahr noch nicht klar, wohin die Reise gehen wird. Aktuell ist das Team zwar in den Playoffs, aber nicht für die Divisional Round gesetzt. Mit einer Bilanz von 10:4 stehen die Houston Texans derzeit vor den Pats (9:5).

Wenn die Patriots das Wild-Card-Game vermeiden wollen, dann müssen in den letzten beiden Saisonspielen Siege her. Zudem müssen Tom Brady und Co. auf einen Ausrutscher der Texans hoffen.

Steelers müssen gegen Saints ran

Unter Druck stehen auch die Pittsburgh Steelers. Aktuell sind Quarterback Ben Roethlisberger und Co. in den Playoffs vertreten, der Vorsprung auf die in der AFC North zweitplatzierten Baltimore Ravens ist aber gering. Damit es für Pittsburgh nicht noch einmal spannend wird, sollte am Sonntag ein Sieg her.

Allerdings stehen den Steelers die New Orleans Saints mit Quarterback Drew Brees gegenüber. Die Saints benötigen nur noch einen Sieg, um sich für die Playoffs das Heimrecht zu sichern. Ein spannendes und hochklassiges Spiel ist also garantiert.

So können Sie den 16. Spieltag LIVE verfolgen:

TV: Pro Sieben MAXX

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de

Die Partien des 16. Spieltags in der Übersicht:

Samstag, 22. Dezember:

Tennessee Titans - Washington Redskins - 22.30 Uhr

Sonntag, 23. Dezember:

Los Angeles Chargers - Baltimore Ravens - 02.20 Uhr

New England Patriots - Buffalo Bills

New York Jets - Green Bay Packers

Indianapolis Colts - New York Giants

Miami Dolphins - Jacksonville Jaguars

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals

Philadelphia Eagles - Houston Texans

Dallas Cowboys - Tampa Bay Buccaneers

Detroit Lions - Minnesota Vikings

Carolina Panthers - Atlanta Falcons - alle 19 Uhr

San Francisco 49ers - Chicago Bears

Arizona Cardinals - Los Angeles Rams - alle 22.05 Uhr

New Orleans Saints - Pittsburgh Steelers - 22.25 Uhr

Montag, 24. Dezember:

Seattle Seahawks - Kansas City Chiefs - 02.20 Uhr

Dienstag, 25 Dezember:

Oakland Raiders - Denver Broncos - 02.15 Uhr