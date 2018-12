Jetzt wird es mit den Playoffs so richtig eng.

Die Carolina Panthers haben zum Abschluss des 15. NFL-Spieltages im Monday Night Game das Division-Duell gegen die New Orleans Saints mit 9:12 verloren. Das Team rund um Quarterback Cam Newton hat damit nur noch geringe Chancen auf den Einzug in die Playoffs. (Zur NFL-Tabelle)

Mit einer Bilanz von sechs Siegen und acht Niederlagen rangieren die Panthers in der NFC South auf dem zweiten Rang. Um für die Wildcard Round qualifiziert zu sein, müssen die Panthers zu den zwei besten zweitplatzierten Teams der NFC gehören. Die direkten Mitkonkurrenten bestehend aus den Seattle Seahawks (8:6), Philadelphia Eagles (7:7) und den Minnesota Vikings (7:6:1) stehen aber allesamt mit einer besseren Bilanz da.

Playoff-Chancen für Panthers gering

In den restlichen beiden noch verbleibenden Spielen müssten die Panthers unbedingt gewinnen und auf Patzer der Konkurrenz hoffen, um noch in die Playoffs einzuziehen.

Ganz anders sieht dagegen die Lage bei den New Orleans Saints aus. Die Truppe rund um Spielmacher Drew Brees ist bereits für die Playoffs qualifiziert. Durch den Sieg gegen die Panthers und die starke Bilanz von 12:2 hat die Franchise gute Chancen sich den Heimvorteil für die Playoffs zu sichern.

Auch wenn die Freude über die gewonnene Partie bei den Saints groß war, sonderlich viele Punkte durften die Fans im Stadion der Panthers nicht bestaunen. Dabei hatte alles so ansehnlich begonnen. Gegen Ende des ersten Viertels drohte ein Drive der Panthers bereits an dern 50-Yard-Line zu enden, ehe Carolina ein Trick Play auspackte.

Panthers mit Trick Play

Running Back Christian McCaffrey wurde der Ball von Quarterback Cam Newton ausgehändigt. Doch anstatt wie erwartet mit dem Ball zu laufen wagte der 22-Jährige einen Passversuch auf den völlig frei stehenden Tight End Chris Manhertz. Dieser trug den Ball im Anschluss bis in die Endzone.

Bei den Saints lief vor der Pause hingegen wenig zusammen. Immerhin brachte sich das Team zweimal in Field-Goal-Range, so dass Kicker Wil Lutz seinen Job erledigen konnte.

Interceptions auf beiden Seiten

Richtig bitter wurde es für die Hausherren kurz vor der Pause. Die Panthers waren bereits in der Red Zone angekommen, als Spielmacher Newton eine Interception in die Endzone zu Cornerback Eli Apple warf. Da nütze es auch nichts, dass die Panthers ihrerseits zuvor bereits einen Pass von Drew Brees abgefangen hatten.

Der entscheidende Spielzug der Saints folgte dann zu Beginn des letzten Viertels, als Alvin Kamara mit einem Lauf über 16 Yards den Ball in die Endzone trug. Die anschließende Two-Point-Conversion der Saints misslang dann jedoch gründlich. Brees warf den Ball in die Arme von Panthers-Cornerback Donte Jackson. Diesem gelang ein Pick-2, als er den Ball über das gesamte Feld hinweg in die Endzone trug.

Am Endergebnis änderte dies jedoch nichts mehr.