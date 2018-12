Das Rennen um die letzten Playoff-Plätze in der NFL geht in die heiße Phase.

Neun Teams sind bereits sicher qualifiziert, drei der zwölf Tickets sind in Woche 17 noch zu vergeben.

Auf dem Weg zum Super Bowl LIII in Atlanta kommt es zwischen den Indianapolis Colts und den Tennessee Titans zu einem echten Endspiel um den Einzug in die Playoffs, dem Titelverteidiger Philadelphia Eagles droht nach der Regular Seaon das Aus.

SPORT1 gibt einen Überblick, welche Teams auf der Road to Super Bowl schon sicher dabei sind und wer noch zittern muss.

AFC

Sicher in den Playoffs:

KANSAS CITY CHIEFS (11-4)

Zwei Teams in der AFC haben ihr Playoff-Ticket schon sicher - beide aus der AFC West. Die Chiefs haben die Nase vorn. Aber die Chiefs machen es mit der Niederlage gegen die Seattle Seahawks noch einmal spannend. Zwar hat es Kansas City noch in der eigenen Hand, aber gegen die Oakland Raiders sollte ein Sieg her. Sonst könnte man den lange sicher geglaubten Platz eins in der AFC doch noch verlieren.

NEW ENGLAND PATRIOTS (10-5)

Dank dem Sieg gegen die Buffalo Bills gehen die New England Patriots als Sieger der AFC East in die Playoffs. Mit einem Sieg gegen die Miami Dolphins am letzten Spieltag wäre auch Platz zwei in der AFC sicher, da man den direkten Vergleich gegen die Houston Texans gewonnen hat.

HOUSTON TEXANS (10-5)

Die Houston Texans haben in Woche 17 gegen die Jacksonville Jaguars nochmal viel zu verlieren. Bei einer Niederlage wäre der Division-Titel verloren. Den würde sich dann der Sieger aus dem Spiel Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts sichern. Bei einem Sieg wäre sogar noch Rang zwei in der AFC möglich - vorausgesetzt, die Patriots patzen.

LOS ANGELES CHARGERS (11-4)

Die Los Angeles Chargers sind sicher in den Playoffs. Aber nach der Niederlage gegen die Baltimore Ravens ist das Wild Card-Game so gut wie sicher. Es sei denn, die Kansas City Chiefs würden überraschend gegen die Oakland Raiders verlieren.

Aktuell in den Playoffs:

BALTIMORE RAVENS (9-6)

Aktuell stehen die Baltimore Ravens vor den Indianapolis Colts und den Tennessee Titans. Das hat man dem besseren Conference-Record zu verdanken. Aber sie haben die Playoffs in der eigenen Hand. Ein Sieg gegen die Cleveland Browns und die Post Season ist sicher. Allerdings könnten bei einer Niederlage die Pittsburgh Steelers noch vorbeiziehen.

INDIANAPOLIS COLTS (9-6)

Die Indianapolis Colts nutzen die Niederlage der Steelers und springen auf den Wild Card-Platz. Am letzten Spieltag kommt es nun zum direkten Duell mit den Tennessee Titans. Der Sieger zieht in die Playoffs ein. Bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage der Kansas City Chiefs kann sogar noch der Division-Titel herausspringen.

Noch Chancen auf die Playoffs:

TENNESSEE TITANS (9-6)

Für die Titans gilt die gleiche Ausgangslage wie für die Indianapolis Colts. Im direkten Duell bedeutet ein Sieg den Einzug in die Playoffs und den Division-Titel, wenn die Chiefs gleichzeitig verlieren.

PITTSBURGH STEELERS (8-6-1)

Durch die Niederlage gegen die New Orleans Saints rutschen die Steelers kurz vor dem Ende der Regular Season noch aus dem Playoff-Picture. Jetzt ist man auf Schützenhilfe der Cleveland Browns angewiesen. Gewinnen diese gegen die Baltimore Ravens, sind die Playoffs doch noch möglich. Ein eigener Sieg gegen die Cincinnati Bengals ist aber Pflicht.

NFC

Sicher in den Playoffs:

NEW ORLEANS SAINTS (13-2)

Für die New Orleans Saints hat das letzte Spiel gegen die Carolina Panthers nur noch statistischen Wert. Da man das direkte Duell gegen die Los Angeles Rams gewonnen hat, bedeutet der Sieg gegen die Steelers der sichere erste Platz und damit das Heimrecht in den Playoffs.

LOS ANGELES RAMS (12-3)

Nach oben geht für die Los Angeles Rams nichts mehr. Daher ist das einzige Spiel am letzten Spieltag, die Playoff-Bye zu behalten. Dafür braucht es lediglich einen Sieg gegen die San Francisco 49ers.

CHICAGO BEARS (11-4)

Die Chicago Bears bleiben den Los Angeles Rams noch auf den Fersen. Mit dem Sieg gegen die San Francisco 49ers hat Chicago immer noch Chancen auf Rang zwei. Dafür müssten aber die Rams verlieren und die Bears ihr Spiel gegen die Minnesota Vikings gewinnen.

DALLAS COWBOYS (9-6)

Die Dallas Cowboys haben gegen die Tampa Bay Buccaneers ihre Pflichtaufgabe erfüllt. Der 27:20-Erfolg bedeutet gleichzeitig auch den Sieg in ihrer Division.

SEATTLE SEAHAWKS (9-6)

Der Sieg gegen die Seattle Seahawks ist Gold wert für das Team von Pete Carroll. Damit springt man sicher in die Playoffs. Nun geht es am letzten Spieltag nur noch darum, den fünften Rang zu verteidigen.

Aktuell in den Playoffs:

MINNESOTA VIKINGS (8-6-1)

Die Minnesota Vikings liefern sich noch ein Fernduell mit den Philadelphia Eagles um den letzten Playoffs-Platz. Aber ausgerechnet das Unentschieden gegen die Green Bay Packers aus Woche 2 wird zum Joker. Denn durch dieses Remis können die Vikings mit einem Sieg im letzten Spiel gegen die Chicago Bears aus eigener Kraft in die Playoffs einziehen.

Noch Chancen auf die Playoffs:

PHILADELPHIA EAGLES (8-7)

Der Titelverteidiger ist in Not. Zwar hat Nick Foles mit seiner überragenden Leistung gegen die Houston Texans die Playoff-Hoffnungen noch am Leben gehalten, aber am letzten Spieltag gehen die Blicke der Eagles-Fans zur Partie der Minnesota Vikings gegen die Chicago Bears. Nur, wenn die Vikings verlieren, reicht ein eigener Sieg gegen die Washington Redskins, um doch noch in die Post Season zu springen.

TIE-BREAKER:

Haben zwei Teams am Ende dieselbe Bilanz, fällt die Entscheidung, wer besser platziert wird, nach diesen Kriterien:

- Bilanz im direkten Duell

- Bilanz in der eigenen Conference

- Bilanz gegen gemeinsame Gegner

Playoff-Spielplan:

Wild Card Round - 5. und 6. Januar

Divisional Round - 12. und 13. Januar

Conference Championships - 20. Januar

Super Bowl - 3. Februar