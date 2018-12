NFL Thursday Night Game: Titans - Jaguars LIVE im TV, Stream, Ticker

Wenn die Tennessee Titans die Jacksonville Jaguars empfangen, ist der 14. Spieltag der NFL-Saison offiziell eingeläutet.

Im Thursday Night Game der NFL sind die Jaguars bei den Titans im Nissan Stadium zu Gast. Während die Jaguars in der AFC South mit vier Siegen und acht Niederlagen keine realistische Chancen mehr auf die Playoffs haben, haben die Titans (6-6) die Postseason nicht ganz abgeschrieben.

Um aber auch weiter von den Playoffs träumen zu können, muss ein Sieg her.

Titans und Jaguars mit Erfolgserlebnissen

Am Sonntag kommt es zum Showdown in der NFC East zwischen Titelverteidiger Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys. Nur der Sieger darf sich in dieser hart umkämpfen Division noch berechtigte Hoffnungen auf die Playoffs machen.

Für die Postseason schon sicher qualifiziert sind die Los Angeles Rams als Sieger der NFC West. Das derzeit beste Team der NFL (11:1 Siege) muss im Sunday Night Game bei den Chicago Bears antreten die mit einer Bilanz von 8:4 überraschend die NFC North anführen.

So können Sie Tennessee Titans - Jacksonville Jaguars LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN

Ticker: SPORT1.de

Die Partien des 14. Spieltags in der Übersicht:

Freitag, 07. Dezember:

Tennessee Titans - Jacksonville Jaguars - 02.20 Uhr

Sonntag, 09 Dezember:

Green Bay Packers - Atlanta Falcons

Buffalo Bills - New York Jets

Miami Dolphins - New England Patriots

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints

Washington Redskins - New York Giants

Kansas City Chiefs- Baltimore Ravens

Cleveland Browns - Carolina Panthers

Houston Texans - Indianapolis Colts - alle 19 Uhr

Los Angeles Chargers - Cincinnati Bengals

San Francisco 49ers - Denver Broncos - alle 22.05 Uhr

Oakland Raiders - Pittsburgh Steelers

Dallas Cowboys - Philadelphia Eagles

Arizona Cardinals - Detroit Lions - alle 22.25 Uhr

Montag, 10. Dezember:

Chicago Bears - Los Angeles Rams - 02.20 Uhr

Dienstag, 11. Dezember:

Seattle Seahawks - Minnesota Vikings - 02.15 Uhr